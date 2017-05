Dørvakt fikk ølglass i bakhodet

Berusede og kranglevorne mennesker har skapt arbeid for politiet i Alta natt til søndag. Verst gikk det imidlertid utover en dørvakt ved et utested som fikk et ølglass i bakhodet. Politiet etterforsker saken.

På twitter skriver politiet om flere hendelser der folk har blitt bortvist fra sentrum. " Flere personer borvist fra sentrum på grunn av kranglete oppførsel".

"Mann i 20-årene anmeldt for ikke å etterkomme pålegg om å forlate sentrum. Gitt muligheten, men kom tlbake etter kort tid".

En annen melding går ut på at en mann i 50-årene er bortvist fra et utested etter at han nektet å gå derfra frivillig.