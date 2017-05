Ber om reduksjon av ørn

Senterpartipolitiker Marit Arnstad har levert et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre, der hun skriver:

"Vil statsråden raskt iverksette tiltak for å få ned ørnebestanden på steder hvor ørn gjør stor skade på rein og vil statsråden sørge for at rovdyrpresset i tamreinområder blir redusert framover, særlig når det gjelder havørn og kongeørn?"

Bakgrunnen for brevet er en kronikk i avisa Nordlys 24.05.17, hvor Mariann Wollmann Magga, sametingsråd for næring og kultur, skriver at reindriftsnæringa er inne i en svært vanskelig situasjon og at man etter en særdeles lang og vanskelig beitesesong i den nordligste landsdelen, nå er tid for kalving.

– Mange ganger må man felle noen tårer Ornitologer jubler, mens reineierne fortviler over det de mener er en ørnebestand ute av konytroll.

Magga skriver:



«For hver dag som går, må reindriftsamene se at de små kalvene drepes. De må se på at simler skades og drepes, og fjorårets kalver blir færre. Samtidig sirkler det flere og flere kongeørn og havørn over flokkene. Når sauene slippes ut på beite, vil sauebøndene se det samme. […]Reineierne forteller om 6 -7 ørn som sirkler rundt, og angriper. Ett distrikt forteller om 50 drepte kalver på kort tid. Slik kan det ikke fortsette.»



Det vises også til at SNO dokumenterer at ørn tar reinkalver, men at selv ikke dette fører til fellingstillatelse.