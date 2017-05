– Ber styret vurdere fødeavdeling

Fredag ettermiddag samlet toppene i Alta Ap seg på rådhuset. Selv betegner de seansen som et «tordenmøte» som hadde masse frustrasjon og en tanke raseri.

– Vi er ikke særlig blid, det kan du trygt skrive, sier gruppeleder Ole Steinar østlyngen, ordfører Monica Nielsen,og hovedutvalgsleder for helse og sosial Kristin Abrahamsen.

Bakgrunnen er tirsdagens styremøte i Finnmarkssykehuset der det skal tas strategiske avgjørelser som vil få stor innvirkning på helsetilbudet i Finnmark.

– Vi er opprørt over at Finnmarkssykehuset skal vedta å bruke 1,95 milliarder kroner i Hammerfest samtidig som det kommer signaler på at det ikke blir som det er lovet i utbyggingene i Alta og Karasjok. På bakgrunn av dette ber man om at styret forsikrer seg om at det er midler nok til de vedtatte utbyggingene i Alta og Karasjok, sier de tre toppene på vegene av lokalpartiet.

Fødeavdeling

Ordføreren, lederen av hovedutvalget og gruppelederen oppfordrer også styret i Finnmarkssykehuset om å forsikre seg, og ikke minst pasientene, om at man legger de rette tjenestene til de rette plassene.

– Det vil si at man forsikrer seg om at det som vedtas er samfunnsmessig og økonomisk forsvarlig. Et eksempel er at man vurderer om det er fornuftig å etablere fødeavdeling i Alta hvor størsteparten av Finnmarks fødende bor. Alternativet er store kostnader med transport og, kanskje det viktigste, risikoen med transport for et par hundre fødende hvert år, sier de tre.

Steinar Karlstrøm er leder av Alta Ap og 3. kandidat på Stortingslista. Det er uavklart om Karlstrøm stiller seg bak topptrioen og kravet om at styret i Finnmarkssykehsuet må vurdere opprettelese av fødeavdeling i Alta, det vil si akuttsykehus. Nylig avviste den nsjonale toppledelsen i partiet med statsministerkandidat Jonas Gahr Støre i spissen, at det vil bli vurdert noen som helst endring ut over det som allerede er lagt inn i planene for utbyggingen i Alta, som har fått navnet Alta Nærsykehus. I planene er det ikke lagt inn fødeavdelinig. Statistikken viser at antallet av de gravide i Alta som føder i hjemmekommunen har gått markant ned de senere år.

Styrepapirer

På det interne trodensmøtet i Alta Ap fredag framkom det også sterk frustrasjon og irritasjon over at de ikke hadde fått tilgang til styrepapirene til møtet som skal avholdes tirsdag.

– Vi er sterkt kritisk til at styrepapirene til Finnmarkssykehusets styremøte på tirsdag fortsatt ikke er tilgjengelig. For oss er det nærmest umulig å få innsyn i sakene på så kort tid. Hva er årsaken? spør Nielsen, Jensen og Østlyngen.

Felles løft

De ber nå samtlige parti i Alta gå sammen i felles front for å sikre at utbyggingen i Alta ikke blir redusert, og at helseforetaket tar grep for å sikre at Alta får et forsvarlig helsetilbud på nivå med andre sammenlignbare steder i landet.

– Vi håper at alle parti i Alta kan samles om dette. Det er det slaget står om på styremøtet tirsdag. Politisk er vi alle i samme båt i Alta, ingen parti sentralt har lovet noe utover den utbyggingen som starter nå. Da er det viktig at vi samles om to ting: At vi får den utbyggingen som er planlagt og vedtatt, og at vi ber Finnmarkssykehuset forsikre seg om at det er riktige tjenester på de riktige plassene som bygges, er budskapet fra ordfører Monica Nielsen, gruppeleder Steinar Østlyngen og hovedutvalgsleder Kristin Jensen.