Mopedbander herjer hele Alta

Natt til lørdag har det vært ville tilstander i Alta, grunnet massiv ulovlig kjøring med mopeder, lettsykler og firehjulinger.

- Ja, vi registrerer at snøen knapt har forsvunnet før dette ser ut til å være et omfattende problem, sier operajsonsleder i politiet i Finnmark, Svein Erik Jakobsen til Altaposten lørdag morgen.

- Er det noen spesielle områder som peker seg ut?

- Det gjelder hele Alta. Fra Kåfjord til Rafsbotn. Det kjøres på gangstier, på stier, i turløyper og andre steder der politiet ikke kommer til. Meldingene går ut på at det kjøres fort og at det sitter både to og tre på kjøretøyene.

- Det virker som de mangler respekt for politiet og lovverket?

- Det vitner om manglende respekt og at de ikke har alt på det tørre. Eksempelvis kan det være at de har uregistrerte kjøretøy, at de ikke har den kjøretøyklassen de skal ha, at de kjører uten hjelm, sier Jakobsen.

Han sier videre at det virker som om det har gått sport i å stikke av fra politiet.

- Kjøretøyenene har stor fart og det kan virke som om flere av dem er trimmet. Trimming koster en del og jeg tenker at dette ikke kan gå helt upåaktet hen. Man stiller seg spørsmålet om dette er noe ungdommene har fått hjelp til, sier han og ber foreldre følge med.

- Det er viktig å minne om at dersom man får pletter på rullebladet kan det stå i veien for fremtidig yrkeskarriere om man ønsker seg inn i spesielle yrker. Det er kanskje ikke noe man tenker over nå, men som kan bety mye senere i livet, sier Jakobsen.

Han bekrefter at politiet ser med uro på sommeren som ligger foran oss.

- Det kjøres ikke bare på natta, men hele døgnet. Også på morran. På gangstier og i boligfelt. Bekymrede småbarnsforeldre ringer oss og er redde for småungene som er ute i gata, sier operajsonslederen.

- Hva gjør politiet med dette?

- I samarbeid med Alta lensmannskontor er vi nødt å finne ut hvilke tiltak vi skal sette i gang. Kanskje er vi også nødt å dra foreldrene inn. Her snakker vi om flere tiltak, også forebygging.