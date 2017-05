Om det var glede av å akkurat ha bestått førerprøven for bil som gjorde at unggutten fra Alta trådte for hardt på gasspedalen i Eiby fredag ettermiddag vites ikke. Uansett ble det en kortvarig lykke for gutten som straks fyller 18 år.

- Ja, han mistet førerkortet før det var ferdiglaget. Han hadde et midlertidig førerkort i påvente av å få det riktige utskrevet, sier operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Svein Erik Jakobsen, som bekrefter at farta ble målt til 125 km/t i 80-sonen.

En mann i tjueårene mistet også lappen i en kontroll i Alta etter å ha blitt stoppet i 82/t i 50-sonen.

I Kautokeino unnlot en person å stoppe for kontroll. Politiet forsøkte å få tak i mannen, men lyktes ikke.