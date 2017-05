Vippes ut av Sp

Det er naturligvis Senterparti-bølgen som sveiper inn over Finnmark med full kraft, viser en meningsmåling InFact har laget for IFinnmark.

Her går det fram av Sps toppkandidat Geir Iversen okkuperer tredjemandatet, mens Høyre, Ap og Frp kiver om fjerdemandatet. Det er den samme trenden man har sett fra tidligere meningsmålinger i vinter. Målingen er basert på over 1000 telefonintervju fra 18. til 22. mai.

Meningsmålingen viser at både Runar Sjåstad og Ingalill Olsen i Arbeiderpartiet er trygge på de to første plassene. I tillegg er altså Steinar Karlstrøm fra Alta med i kampen om et tredjemandat. Partiet har en oppslutning på 37,8 prosentpoeng på målingen, men gjør det betydelig svakere i Alta med rundt 31 prosentpoeng, slik vi har sett tidligere i valg og målinger.

Tre og en halv måned før valget viser målingen at Frps Bengt Rune Strifeldt sliter med å ta 4. mandatet. Det gjelder også for Høyres Frank Bakke-Jensen som nå er statsråd og har Altas Marianne Haukland som erstatter. I tillegg har Finnmark et utjevningsmandat, som per i dag innehas av Kirsti Bergstø (SV).