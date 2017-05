TV på alle rom

Sykepleier Marthe Jakobsen var mektig lei de store, gammeldagse TV-apparatene som hun og de andre sykepleierne måtte bære frem og tilbake fra pasientrommene. Dessuten var de så gamle at det var umulig å få de moderne TV-boksene til å passe.

– Jeg tror jeg har sendt mail til 35 bedrifter i Alta med bønn om sponsing av nye TV-apparater til sykehjemmet, bekrefter Jakobsen.

Bønnhørt

Nå har alle rommene på sykehjemmet fast TV takket være en håndfull entreprenører som syntes det var ille at dette ikke allerede fantes på sykehjemmet. I tillegg kan pasientene velge i over 150 ulike TV- og radiokanaler.

– Vi er veldig glade for TV-gaven, sier han, og legger spøkefullt til at for noen er det neste værre å ikke ha TV enn at de faktisk er syk.

Godt tilbud

Sykehjemmet fikk et godt tilbud på TV-ene fra Alta Lyd og Bilde AS – og regninga for TV-ene sendt til Daniel Jakobsen as, HAK Entreprenør as, Nord Norsk Bygg as og AB Elektro as.

– Vi har vært på Lyd og Bilde og valgt de TV-ene vi vet passer på rommene, smiler Jakobsen.

Sykepleieren skjønner godt at ikke alle har mulighet til å sponse sykehjemmet med TV-er, men er utrulig glad for at noen faktisk kan gjøre det.

– Det er mye frivillig arbeid i vårt lokalsamfunn som trenger og får sponsing fra næringslivet, mener hun.