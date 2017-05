Liner opp til vårmønstring

Lørdag er det igjen duket for vårmønstring for AmCar- og MC-folket i Alta. Bak det etterhvert så tradisjonelle arrangementet står Alta AmCar-klubb, Alta MC-klubb og den nyoppstartede MC-klubben «Ka'Farsken» med sine åtte medlemmer.

Peoples Choise

Bil- og MC-folket liner opp sine kjøretøy til beskuelse for publikum fra klokken 11:00 til 15:00. I den tiden lover arrangørene at både vaffelpressa og kaffen er varm i publikumsteltet.

– Vi har AmCars i alle kategorier, lokker Wisløff, som er å regne som veteran i AmCar-miljøet i Alta.

Hennes interesse for amerikanske biler ble vekket allerede da hun som 10-åring ble trukket med av sine brødre. Hun er også den i klubben som har hentet hjem flest premier på sine biler.

– På den ene bilen har jeg 74 premier, forteller hun.

På lørdag kan publikum stemme på sin favoritt-bil som vil bli premiert med utmerkelsen «Peoples Choise».

Unikt miljø

Den store fasinasjonen for amerikanske biler og motorsykler er like mye miljøet rundt som selve kjøretøyene i følge initiativtakerne.

– Vi har kjentfolk overalt hvor vi kommer, forklarer både Nilsen og Wisløff.

Wisløff kan du like gjerne finne på AmCar-utstilling sørpå som i Piteå.

Mr. Labbetuss

Mr. Labbetuss står for leker og underholdning for de barna som ikke lar seg rive med av flotte biler og motorsykler. Dessuten vil Alta Snøscooterforening/NMK Alta være på plass på Altagård med crossykler for de som er nyskjerrige på motorsporten MX. Aldersgrensen for å utøve motorsport er nemlig bare 5 år.

Late Midnight Cruise

Det hele avsluttes med parade. For MC-folket starter denne klokken 14:00 og AmCar-folket setter seg i bilene klokken 15:00 – og utpå kvelden griller klubbene på sine respektive klubbhus. Og hører du noen motorbrøl sent lørdag kveld er det motorfolket som kjører «Late Midnight Cruise».