– Over min fatteevne

– Det er er mysterium hvorfor det er blitt slik. Hvilke avtaler er gjort for å hindre at fakta kommer på bordet i form av en utredning. Når selv utredningen fra Oslo Economics feies under teppet og Stortinget sier at det ikke er nødvendig med noen utredning, er det forståelig at den vanlige mann og kvinne mister tilliten til oss politikere.

– Våre politikere sentralt har i alle fall ikke prøvd nok. Det har blitt mye tomme ord og selv ikke kravet om utredning av strukturen har fått støtte. Mange parti har snakket i store ord lokalt, men faktum er at vi ikke er kommet et skritt nærmere en løsning. Selv Venstre og Trine Noodt, som har vært høyere på banen i denne saken enn noen andre, har kommet til kort sentralt. Venstre har like lite som alle andre gjort en innsats sentralt i form av å fremme forslag og ta dissens når flertallet har satt en struktur stikk mot tverrpolitisk krav fra lokalt hold, påpeker Berg og legger til:

Den tidligere varaordføreren er dønn ærlig, også på at Frp med sine sentrale politikere har sviktet befolkningen og ikke fulgt opp lovnader som er gitt fra lokalpolitikere på vegne av partiet, og faktisk også fra partileder Siv Jensen. Tidligere har lederen i Alta Frp, Svein Berg, gått hardt ut og påpekt mye av det samme, men med den forskjell at Frp har prøvd å fremme kravet om utredning i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Så langt har det kun vært tomme ord og brutte lovnader, fra alle, inkludert mitt eget parti Frp. Per dags dato har ingen fulgt opp lovnadene som er gitt innbyggerne i Alta-regionen. Her er 25.000 ført bak lyset, sier Ronny Berg, statssekretær i fiskeridepartementet og per definisjon en del av regjeringsapparatet.

I februar 2014 reiste Ronny Berg, da som Altas varaordfører sammen med sykehusforkjempter Trine Noodt til Oslo. Her møtte de lederen av Stortingets helsekomité, Kari Kjønaas Kjos, og Venstres medlem i helsekomitéen, Ketil Kjenseth.

– Vi vet at helseministeren har en tett dialog med Kjønaas Kjos som leder av helsekomitéen. Derfor var det veldig viktig for oss å kunne forsikre oss om at kravet om utredning er godt forankret i regjeringspartiet Frp, og at støttepartiet Venstre gir regjeringen klare signal om det samme, sa Trine Noodt til Altgaposten.

I etterkant har Stortinget vedtatt en nasjonal sykehusstruktur uten noen endringer i Finnmark, og uten noen form for utredning med tanke på at det skal bygges et nytt sykehus i Hammerfest til mellom to og tre milliarder kroner. I dag kom imidlertid Venstre-leder Trine Skei Grande til Alta for å fortelle at partiet nå legger fram et et såkalt representantforslag, et privat lovforslag som omtales som «Dokument 8-forslag». Forslaget går ut på at det skal igangsettes faglige utredninger av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Formelt fremmes forslaget mandag for Stortinget, men vil ikke bli behandlet i vår og før Stortinget tar ferie. Senterpartiet har også vært ute med klar støtte til både utredning og sykehus i Alta. Både lokalt, fylkes- og sentralt hold i partiet står bak sykehus- og utredningskravet i Alta.

Siv lovte

I Altapostens omtalte av Oslo-møtet i februar 2014 understrker både Berg og Noodt at det nå haster med å få en mest mulig effektiv organisering på plass i Finnmark. Tilbudene må i sterkere grad bygges opp rundt befolkningssenteret i Finnmark. Befolkningsstatistikk med framskriving ble derfor presentert under møtet på Stortinget.

– Både ledelsen i Frp og Venstre ser at organiseringen i Finnmark er gått ut på dato. De vil ha en utredning straks for å få mest mulig helse ut av hver krone. Kari Kjønaas Kjos er i en utmerket posisjonen til å ta dette opp med regjeringen, sa Berg, som trodde møtet kunne vise seg å bli avgjørende for å nå fram med kravet om utredning. Tidligere hadde Siv Jensen vært i Alta og garantert utredning dersom Frp kom i regjeringen.

– Vi kan ikke bortforklare løftene, heller ikke lovnaden fra Siv, sier Ronny Berg i dag.

– Jobber med saken

Ronny Berg sier at Frp lokalt fortsatt jobber for å få gehøyr sentralt, men av skade tør han ikke love noe som helst.

– Vi har på ingen måte gitt opp, og ser at det er en utvikling i saken med at Stortinget mener det må være sykehus med fullt akuttilbud i Odda. Ingen parti har levert i denne saken, og nå må vi slutte å si en ting i valgkamp og noe annet etterpå. Vær ærlig, gi velgerne et tydelig og klart svar, klargjør Ronny Berg.