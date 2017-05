– Hevder Frp og Venstre stemte mot sykehus i Alta

3. kandidat på Ap-lista ved høstens Stortingsvalg, Steinar Karlstrøm, sier at Altapostens oppslag med lederen i Alta Frp, Svein Berg, framstår mest av alt som komisk når han hevder at Frp har stått alene og ikke fått hjelp i sykehussaken.

– Realiteten er at Frp har stemt mot sykehus i Alta og sikret regjeringen flertall for en struktur som Svein Berg og Alta Frp er mot. I tillegg har Frp stemt mot forslaget fra Ap på Stortinget som ville gitt et samlet Helse-Norge flere milliarder mer i driftsbudsjett, og Helse Nord 400 millioner mer. Da kunne det vært penger til å bygge sykehus i Alta, i alle fall en bedre mulighet. Frp sier en ting og gjør det stikk motsatte, hevder Karlstrøm.

Frustrert

Han innrømmer at også han er frustrert over sine egne som allerede har sikret sykehus med fult akuttilbud for Odda Sjukehus som har et pasientgrunnlag på 11.000 innbyggere. I Alta-regionen som teller 25.000 avviser partiledelsen i Ap både utredning og akuttilbud på sykehusnivå.

– Det er opplyst om rasfare og at ambulansehelikopter kan bli stoppet av værforhold. Statistikken forteller at det visstnok skal ha skjedd i 11 av 42 tilfeller i 2016. Odda bør ha sykehus med akuttilbud, men hva da med Alta med et Sennaland med hyppig vinterstenging?

– Taus Frp

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) tar også til motmæle mot Svein Berg som hevder t Frp har forsøkt, men kommet til kort om utredning i helsekomiteen på Stortinget.

– Jeg vil på det sterkeste avvise at dette har vært tatt opp på Stortinget etter å ha snakket med våre representanter i komiteen. Hvis det skulle ha vært tema i komiteen så ville det ha vært tatt opp i form av en konkret sak – for eksempel et representantforslag fra Frp. Det har ikke skjedd. Det andre alternativet er at Frp som regjeringsparti har bedt helseministeren om en særskilt utredning av sykehusstrukturen i Finnmark. Det har heller ikke skjedd. Det regjeringen har gjort er å legge frem en sak for Stortinget der de innstiller på dagens struktur. Denne strukturen ble vedtatt av Stortinget der også Frp stemte for.

– Derfor blir det litt sleipt av Svein Berg å gå ut slik han gjør. Han og hans parti må tørre å stå for de vedtak de gjør i Norges nasjonalforsamling når det gjelder fremtidens sykehusstruktur i Finnmark og i resten av landet.

– Jobber med saken

– Vi har på ingen måte gitt opp, og ser at det er en utvikling i saken med at Stortinget mener det må være sykehus med fullt akuttilbud i Odda. Ingen parti har levert i denne saken, og nå må vi slutte å si en ting i valgkamp og noe annet etterpå. Vær ærlig, gi velgerne et tydelig og klart svar, klargjør Ronny Berg.

Forbannet på Venstre

Både i Ap og Høyre er det sterk irritasjon over Venstre som det hevdes over tid har brukt sykehussaken i et rent taktisk spill for å hente stemmer i Alta-regionen. Triene Skei Grande fredag kom til Alta for å fortelle at Venstre nå fremmer et privat lovforslag, et såkalt dokument 8-forslag, om full konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Det skaper ingen jubel i Alta Ap, selv om det understrekes at isolert sett er lovforslaget riktig.

– Det må være lov å spørre hvorfor dette kommer nå og ikke før den nasjonale sykehusplanen ble behandlet og vedtatt, sier gruppeleder i Alta Ap, Ole Steinar Østlyngen.

Useriøst

NRK Finnmark har utfordret Høyres stortingskandidat Frank Bakke-Jensen og fylkesordfører Ruanar Sjåstad som er 1. kandidat for Ap på hvordan de ser på lovforslaget til Venstre, og at det kommer føst nå. Arbeiderpartiets førstekandidat er ikke imponert.

– Det er litt seint, når regjeringa har slått fast sykehusstrukturen nylig. Jeg så ikke at Venstre var fryktelig på banen da. Men det er jo valgkamp, så den typen utspill kommer selvfølgelig, sier Sjåstad til NRK Finnmark

V enstre kan regne med et rungende nei fra Høyre. Frank Bakke-Jensen mener Venstre har brutt sine valgløfter ved ikke å ta opp saken før. Han viser til at regjeringen i denne perioden har levert Nasjonal helse- og sykehusplan, som ble vedtatt i Stortinget 17. mars i år.

– At Venstre først nå fremmer et slikt forslag er et rent valgkamputspill. Og at det kommer fra Trine Skei Grande, som er en så erfaren politiker, er rett og slett useriøst.

På direkte spørsmål fra NRK avviste Skei Grande at en akuttfunksjon i Alta ville undergrave fagmiljøet i Hammerfest. Bakke-Jensen er uenig, og mener han har faglige utredninger på sin side.

– For å sikre et kvalitativt innhold ved både Hammerfest og Kirkenes sykehus, burde vi egentlig være 140.000 mennesker i Finnmark, ikke bare 75.000. Av hensyn til det fagmiljøet man har i Hammerfest, skal man være forsiktig med å splitte det. Det mener jeg er et vektig argument.

Bakke-Jensen legger til at ambulansetjenesten er helt avgjørende del av akuttilbudet, og at Helse Nord der har gjort en god jobb.

Årsmøtevedtak

Åpner for sykehus i Alta Høyres Vetle Langedahl avviser ikke flytting av sykehuset.

Alta Ap og Ole Steinar Østlyngen viser til at Finnmark Ap har et årsmøtevedtak som lokalpartiet hvor det ifølge lokalpartiet i Alta går klart fram at Finnmark Ap krever utredning a sykehusstrukturen. Også Finnmark Høyre har årsmøtekrav som krever utredning av sykehusstrukturen og Vetle Langedahl (Hammerfest) som er på fjerdeplass på Høyres stortingsliste ved høstens valg har gått ut med klar støtte til strukturen må utredes.