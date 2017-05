Trener som aldri før

Hele 68 prosent av ungdomsskoleelevene i Alta trener tre ganger i uka eller mer, og 20 prosent sier at de trener fem ganger eller mer. Over åtti prosent trener minst en gang i uka. Det viser tallene fra den nye Ungdata-undersøkelsen som er tatt av alle landets ungdomskolelever. I Alta deltok 690, som gir en svarprosent på 81.

Onsdag kunne Altaposten fortelle at over 30 prosent av jentene har symptomer på depresjon.

Jentene i studio

41 prosent sier at de trener i idrettslag, 49 prosent på egenhånd og 17 prosent oppga å trene i treningsstudio. Dette er en økning fra 2014-undersøkelsen hvor prosenttallene var henholdsvis 37, 41 og 12. Guttene har tidligere vært i overtall innen organisert idrett og derfor har de i flere år vært mer aktive enn jentene. Dette sier rapporten har snudd, ettersom jentene er begynt å trene mer på egenhånd eller i studio. Dermed er jentene mer lik guttene i aktivitetsnivået enn før.

Økt skjermbruk

Samtidig som unge trener mer enn før, er de likevel mindre aktive til andre tider av døgnet. Dette tilskrives ikke minst økt skjermbruk. Selv om mange er fysisk aktive er det likevel så mange som 12 prosent av de spurte i Alta som aldri trener. Dette tallet er nøyaktig det samme som på landsbasis.

Undersøkelsen viser at 34 prosent ungdommene i Alta spiser godteri to til tre ganger i uka, og bare tre prosent spiser dette hver dag. Hele 20 prosent sier at de drikker brus og andre sukkerdrikker mindre enn en gang i uka, mens 34 prosent drikker dette to-tre ganger ukentlig. Energidrikker som red Bull etc er ikke foretrukket av mange. 66 prosent heller dette i seg mindre enn en gang i uka. Over 70 prosent av ungdomskoleelevene i Alta spiser frukt mellom to-seks ganger ukentlig.