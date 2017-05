Mannskapet reiser hjem

Ni av mannskapet på den arresterte reketråleren Remøy reiser torsdag hjem fra Murmansk, mens åtte blir værende.

Tråleren har ligget i arrest i to uker etter at det ved en rutinekontroll ble oppdaget at skipet ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann.

Torsdag var ni av mannskapet på 17 på vei til Kirkenes, skriver Sunnmørsposten , som siterer nettavisen nett.no. Mannskapet avtalt seg imellom hvem som skulle reise hjem.

– Unntaket er for dem som er i sertifikatpliktige stillinger. De må få avløser på plass før de kan forlate båten, sier skipper Kjetil Ervik til nett.no.

Ifølge skipperen er det vanskelig å si om situasjonen kan være i ferd med å løse seg totalt sett.

– Nå er båten strippet ned til det minimum vi må ha med tanke på sikkerhet. Nå har vi akkurat med folk slik at vi kan reise hjem når den beskjeden kommer, sier han.

Fiskeridirektoratet har innrømmet at det er en feil fra deres side som gjorde lisensen ugyldig. Russiske myndigheter har lagt ned krav om kausjon på 90 millioner kroner.

På en pressekonferanse onsdag sa styreleder Olav Remøy at han ikke tror saken kan løses annet enn på politisk hold. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget har engasjert seg for å få saken løst.