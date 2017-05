Håper på 1500 besøkende

Siden oppstarten i 2010 har dagen vært en skikkelig suksess og båtfører Geir Aslaksen i Redningsselskapet tror på stort innrykk kommende lørdag. Blant de store attraksjonene er Elias-båten og KV Farm.

Kaffe og engasjement

– Folk har oppdaget hva vi holder på med. Det er stor interesse for arrangementet. Vi regner med rundt 1500 besøkende, siden tallet har steget de siste årene, sier ildsjelen.

I år som i fjor vil besøkende blant annet møte Klar for sjøen-engasjerte som stiller opp med kaffe og engasjement for alkovett på sjøen.

Barna er nysgjerrige

Geir mener det er spesielt viktig å tenke på at de unge etablerer gode holdninger. Det fører også til at familien blir med.

– Vi merker at det er viktig å jobbe mot ungene, for får du med deg dem, så får du med deg de voksne og. Derfor har vi selvfølgelig med to Elias-båter på arrangementet, som barna kan sitte i, sier Aslaksen.

Redningsselskapet i Alta har de siste årene vist hvor viktig tilstedeværelse med redningsbåt er i Altafjorden. Vekteren har er verdt sin vekt i gull.

Alkovett blir også viktig

Maritim Dag er en ideell arena for å kombinere hygge med bevisstgjøring om alkovett på sjøen.

– Det er på slike møteplasser vi når ut til aller flest, og det hadde vi aldri klart uten gode samarbeidspartnere, forteller Kari Randen, daglig leder i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL som står bak Klar for sjøen-kampanjen, sammen med 15 kampanjepartnere.

Redningsselskapet er en av kampanjepartnerne som står bak kampanjen Klar for sjøen. Kampanjen har blitt gjennomført siden 2004 med mål om å etablere godt alkovett blant båtfolk.

Under Maritim dag vil besøkende merke Klar for sjøen-kampanjen i møte med lokale frivillige som frister med lakrisbåter og informasjonsmateriell. Alkovettleder Kari Randen er takknemlig for innsatsen.