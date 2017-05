Jevn klipp hos Hårek

I fjor hadde Hårek AS riktignok en ørliten nedgang i både omsetning og resultat, men de driftige damene har levert over en halv million i resultat fem år på rad nå.

2016 ble bemerkelsesverdig likt 2015 for klippedamene Helene Røkenes og Harriet Rydheim (bildet). Omsetningen sank med to prosent. Vareforbruk, lønnsutgifter og avskrivninger var samtidig nesten på krona på samme nivå som året før. Det gjorde at driftsresultatet falt med 150.000 kroner. Det endte likevel på respektable 11 %.