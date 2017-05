– Skal være snøfri

Først da flyet satte fart på rullebanen i Hammerfest lettet snøen fra vingene, viser opptak som avisa Nordlys publiserer. Mens flyet klargjøres ligger en hel del snø på vingene.

Luftfartstilsynet reagerer.

– Å fly med is eller snø på vingene vil endre de aerodynamiske egenskapene til vingen og kan være svært farlig. Vingene skal derfor være helt fri for is og snø, noe som også er et krav i det felleseuropeiske regelverket, sier flyoperativ insprektør Ståle Rosland i Luftfartstilsynet til Nordlys.

Flygesjef Jan Kristensen sier til Nordlys at hendelsen på Hammerfest lufthavn er behandlet som et avvik.