– Aggressiv aktør

Alta kommunestyre vedtok tirsdag å gå til ekspropriasjon av Skillemo industriområde. Det betyr at kommunestyret enstemmig ønsker en rettslig avklaring, som også innebærer et skjønn av verdien på området. Her spriker takstene fra omlag 15 millioner kroner til 130 millioner kroner, alt etter hvilken modell som brukes.

– I Frp er vi en veldig sterk forsvarer av eiendomsretten, inkludert festeretten. I dette tilfellet mener vi Fefo har opptrådt som en aggressiv eiendomsaktør og stiller oss derfor bak resten av kommunestyret, sa Odd Erling Mikalsen. Dermed ble vedtaket enstemmig.

Hjemmelshaver er Finnmarkseiendommen, men saken omfatter også gårdbruker Jo Tore Lampe som har festerett for 23 mål.

– Ekspropriasjonen er en nødvendig del av tiltakene for gjennomføring av utbyggingen ihenhold til reguleringsplan av Skillemoen industriområde, heter det i vedtaket. Alta kommune vedtar også å søke fylkesmannen i Finnmark om forhåndstiltredelse av nødvendig grunn og rettigheter før skjønn er avholdt.