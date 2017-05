Finnmark politidistrikt melder på Twitter at de er på jakt etter mistenkte, etter et biltyveri fra Hertz bilutleie i Alta. Tyveriet skjedde ifølge politiet like før klokken tolv tirsdag.

– Bilen har kommet til rette. Vi sjekker bilen og overvåkning på Hertz for å finne mistenkte, heter det i siste melding.