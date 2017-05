Lærer Tore: – Gi oss en storskole

I dagens skoledebatt var læreren og SV-politikeren soleklar på at store skoler, som den som i dag ble vedtatt bygd som erstatning for Bossekop og Komsa, er bra for elevene. Grøtte er lærer på Elvebakken skole, som har 270 elever. Den nye sentrumsskolen får det dobbelte.

– Dette er en gladsak. Vi får en fleska ny skole, som er tilpasset det skolen bør være. Vi får nye lokaler til gym, sløydsal og musikkrom – forhåpentligvis uten blokkfløyte. En større skole gir et mye større fagmiljø, det resulterer i at jeg som lærer kan gi et mer spisset tilbud til hver enkelt elev. På Elvebakken skole har vi teammøter, der vi deler gode opplegg som vi har laget. Vi er så heldig at vi bruker iPad som vårt verktøy, og delingen i teamet gjør at min undervisning til elevene er bedre. Nå er vi 6-7 lærere på samme trinn, og kan tilpasse undervisningen til de fem, seks som trenger støtte i brøk. Da får vi alle med oss, da har vi ingen som henger igjen. Jeg jobber som lærer for at elevene skal ha best mulig undervisning, og en ny skole vil hjelpe med det. En gammel skole som vi flikker på blir ikke fullgod, påpekte Grøtte.

– Den fleksibiliteten som flere paralleller vil gi, vet jeg vil hjelpe alle elevene på best mulig måte. Vi må ha en ny skole, og en ny storskole gjør at vi som lærere kan gjøre en bedre jobb, la SV-politikeren til fra talerstolen.