Ingen nåde for Kåfjord skole

Usikkerheten knyttet til hvor elevene skal gå og utfallet av lovlighetskontrollen som ble sendt i retur fra Fylkesmannnen, gjorde at Frp, Sp, Kp og Venstre ønsket å gi Kåfjord skole et ekstra skoleår.

Det ble innstendig bedt om at den politiske ledelsen tok hensyn til elevene ved skolen og utsatte skolenedleggelsen som tidligere er vedtatt.

Det foreligger allerede søknad inne for etablerting av en Montessori-skole, men Alta Ap og flertallet i kommunestyret mente en slik prosess kan ta flere år.

– Vi synes det er mer fornuftig å rive av plasteret med en gang. En utsettelse vil skape usikkerhet helt fram til en slik skole er etablert, mente Bente Haug (Ap). Mot 15 stemmer gikk flertaller inne for å stå fast på nedleggelsen.

Under debatten ble det også klart at mange av elevene på Kåfjord skole har et ønske om å overflyttes til Talvik i stedet for Gakori skole.