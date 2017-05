Fylkesleder i SV åpen for ny sykehusvurdering

Fylkesleder i SV, Leif Birger Mækinen, var en av altaværingene som gikk i toget som frontet akuttilbud og fødeavdeling i Alta. I løpet av «togturen» forklart SV-lederen Altaposten hvorfor han deltok til tross for at fylkespartiet han leder har vedtak om kun to sykehus i Finnmark, i Hammerfest og Kirkenes.

– En viktig premiss for min deltakelse var at jeg oppfattet parolegrunnlaget som ble presentert i dagene før markeringen som et krav om bedre helsetilbud i Alta, blant annet at CT og MR skulle komme slik det har vært lovet. Jeg ville nok tenkt meg om en gang til dersom fødeavdeling og akuttilbud, det vil si sykehus, hadde vært forhåndsannonsert som krav, sier Mækinen.

Dilemma

Han medgir at det er en vanskelig balansegang for han som leder i fylkespartiet, vararepresentant og møtende for SV i kommunestyret i Alta, og med et personlig syn og vurdering som ikke er helt på linje med vedtak og uttalelser fra fylkespartiet.

– Jeg var klar over alt dette da jeg sa ja til å bli leder, og har defor tenkt nøye gjennom hvordan jeg må forholde meg sykehussaken når den er blitt tema. Jeg er leder av Finnmark SV og vil derfor utad hundre prosent fremme synspunktene som er demokratisk vedtatt av partiet. Internt vil jeg tilkjennegi mine personlige synspunkter og fremme de med styrke, og eventuelt jobbe for å få flertall i fylkespartiet for mitt syn.

– Du gikk i toget for en markering som ble oppfattet som sykehus for Alta, hvordan forklarer du det?

– Som jeg har forklart ble jeg tatt litt på sengen av parolene, men valgte å gå for å markere kravet om bedre sykehustjenester i Alta. I kommunestyret i Alta, hvor jeg er en del av Alta SVs gruppe har jeg stemt for kravet om at sykehusstrukturen må utredes. Da var jeg ikke leder av Finnmark SV, men kun styremedlem. Hadde saken på nytt kommet til behandling i kommunestyret, og jeg hadde møtt, ville jeg nok på forånd konferert med styret for å får råd om hvordan jeg skulle forholde meg, sier Mækinen.

– Kan endres

Han sier at det ikke er tvil om hva Finnmark SV mener om sykehus i Alta per i dag, og det er noe han lojalt forholder seg til. Samtidig mener han at det den siste tiden er framkommet nye tuntveiende moment, blant annet at SV på Stortinget har vært en av pådriverne til å redde akuttkirurgien og sykehuset på Odda. Mækinnen viser til at Odda har under halve pasientgrunnlaget sammenlignet med Alta-regionen. Odda Sjukehus har ikke fødeavdeling, men kortere reiseavstand til Voss sykehus enn Alta-pasienter har til sitt sykehusalternativ, og omtrent samme reisetid til regionsykehuset i Haugesund som Alta-pasienter har til Hammerfest.

– Dette er et nytt moment som har betydning i forhold til prinsippet om likeverdige helsetjenester. Når Senterpartiet, som kan bli et sterkt regjeringsparti, sier at oppbygging av et sykehus i Alta ikke vil true et sykehus i Hammerfest, som har større pasientgrunnlag enn sykehuset på Odda, er det noe også Finnmark SV bør svare på, sier Mækinen, men understreker at så langt er ikke fylkespartiet kommet.

– Hvor lenge kan dere vente med å gjøre en vurdering av nye moment?

– Det er valg til høsten og vi må gi velgerne et svar i god tid før det. Vi kan ikke vente til august, men i det jeg sier ligger det ingen føring om at vi kommer til å støtte oppbygging av et tredje sykehus i Alta. Det er det kun prosessene internt som vil avgjøre, men vårt stanadpunkt om sykehusstruktur er ikke hugd i stein, og strukturen kan endres om, klargjør SV-lederen som understreker at hans tilstedeværelse i sykehusmarkeringen i Alta ikke kan tolkes som Finnmark SV er i ferd med å endre standpunkt i saken.