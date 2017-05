Bygger stor skole

Alta-politikerne valgte som ventet å gå for en ny skole for elevene på Komsa og Bossekop skole. Ap, SV, Høyre, KrF, MDG og uavhengig representant sikret flertall for ny skole.

– Dette blir ikke noe mastodont av en skole. 500 elever er ikke noe unormalt stor skole, begrunnet varaordfører Anita Håkegård Pedersen, som ikke ønsket flikkkiing på gamle og umoderne skoler.

I den punktvise avstemningen ble en ny sentrumsskole for 540 elever banket gjennom mot henholdsvis 11 og 12 stemmer.