– Trenger ikke lure på hva jeg skal ha til middag det neste året

Dette overgår alt hobbyfiskerne fra Tyskland hadde drømt om, da de la ut på fisketur i Altafjorden tirsdag morgen. Med hver sin havfiskestang og båt leid fra Storekorsnes ferie og fritid var drømmen noen feite kveiter de kunne pakke ned i bagen, men av dette kaliberet? Nichts.

– Nei, dette er ikke til tro, ler Thomas over telefon, mens Albert Vekve, som driver turiststedet, sier at han tror dette må være rekord på stang.

– Jeg vet at rekorden på garn i Altafjorden er 230 kilo, men tatt på stang kjenner jeg ikke til at noe overgår dette. Det er et under av stanga har holdt, selv om de har en havfiskestang av god kvalitet. Men de var totalt utslitte da de kom til land i båten. De måtte hale fisken med seg, sier Vekve lattermildt, før han legger til:

– Dette er alle sportsfiskeres drøm. Kveita er veldig vanskelig å fange. Den er lur og du må være på rett plass til rett tid.

Vekve er vel vitende om at dette bildet kommer til å gå som en farsott på sosiale medier.

– Dette er trofèfisk av ypperste klasse og det er ikke bare god reklame for oss, men for alle som driver turistfiske i området, sier han.

Thomas og Klaus hadde selvsagt ønsket å ta hele fisken med seg hjem til Tyskland.

– Men det går nok ikke. Hadde de kjørt bil kunne de tatt med hele fisken, siden det er lov å ta med trofèfisk. Men da måtte de delt den i tre deler. Nå må de nøye seg med kvoten på 15 kilo filet hver. Resten blir til oss, smiler Vekve.

Thomas regner med at han ikke trenger å bry hjernen med hva han skal lage til middag de neste månedene.

– Månedene? Jeg trenger ikke tenke på hva jeg skal ha til middag det neste året, skratter han.