– Kan tjene på tapt ordførerkjede

I forbindelse med første kvartalsrapport for regnskapet 2017 ble en særegenhet påpekt fra talerstolen. Frp-representant Odd Erling Mikalsen viste til at Alta kommune har fått utbetalt et forsikringsoppgjør for kjedet på 119.000 kroner.

– Kanskje kan Alta kommune gå ut å love «finnerlønn» på 100.000 kroner? Kommer kjedet tilbake har vi hentet inn et pluss på 19.000 kroner, påpekte Mikalsen samtidig som han forsikret seg om at kommunestyret tok det hele som det var tenkt, som et humoristisk sidesprang i en ellers alvorlig sak for Alta kommune.

For øvrig var det ingen av kommunestyrets 35 representanter som hengte seg på det litt spesielle «forslaget» om å bedre kommuneøkonomien.