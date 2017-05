– Ingen støttet Frp

Leder i Alta Frp, Svein Berg, er skuffet over sine medpolitikernes innsats for akuttilbud og sykehus i Alta. Han hevder at Frp har stått nærmest alene, selv om det utad har vært sagt at det er en tverrpolitisk front som politikerne i fellesskap skulle ta sammen for å være sterke utad.

– Ganske betegnende er det at vi hadde møte i hovedutvalget for helse og sosial, samtidig som det ble kjent at de som konkurrerer om totalentreprisen for Alta Nærsykehus hadde fått beskjed om at de innkomne tilbudene på rundt 200 millioner kroner for totalentreprisen var for høy. Alle skal ha fått innkomne tilbud forkastet med beskjed om å kutte i areal og løsninger. Selv om dette var kjent for politisk og administrativ ledelse ble ikke hovedutvalget informert, påpeker Berg.

Han forteller at Alta og Finnmark Frp har jobbet tett opp mot lederen av Stortingets helse- og sosialkomite, Kari Kjønaas Kjos (Frp), for å få flertall for å få imøtekommet fra et enstemmig kommunestyre om utredning av sykehusstrukturen.

– Lederen har flere ganger forsøkt å få med seg de andre partiene, men har møtt veggen. Både KrF, Venstre og Senterpartiet har uttad sagt at de støtter kravet om utredning, men i komiteen har Frp ikke fått noen respons. Det forteller meg at jobben mot sentrale politikere har vært alt for dårlig, og at noen parti sier noe i Alta og andre ting i Oslo.

– Men Siv Jensen har lovet utredning før Frp kom i regjering, og nå er dere i regjering uten å ha fulgt opp lovnaden?

– Du kan si at vi dessverre er vi regjering og har blitt for svak for en helseminister som har gått i vranglås i forhold til helsetilbudet i Alta. Vi har forsøkt i helsekomiteen, og hadde med hjelp fra andre parti, kunnet instruert helseminister Bent Høie. Den hjelpen har vi ikke fått, og jeg er rett og slett i tvil om det kun er prat fra de andre partiene for å tekkes befolkningen i Alta, klargjør Svein Berg.