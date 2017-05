– Gjør det nå, så slippper du å komme i siste liten

Ferien er for mange rett rundt hjørnet. Skal du ut og reise i sommer, bør du sjekke i god tid at passet ditt er i orden. Har du derimot et gammelt pass som må byttes ut, eller skal bestille et for første gang til deg selv eller ditt barn. Ja, da har politiet en god nyhet til deg.

Høysesong

Susanne Kristiansen, leder for nams og forvaltning på lensmannskontoret i Alta forklarer at de når går inn i høysesongen for bestilling av nye pass. Vanligvis har politiet en garanti at det ikke skal ta mer enn ti virkedager for å få utstedt pass, men i høysesongen som er nå, kan de ikke garantere det.

– Derfor ønsker vi at folk er i god tid og bestiller passene sine, sier Kristiansen.

Som ekstra service holder derfor Alta lensmannskontor åpent lørdag 27. mai fra 10 til 2 og lørdag 3. juni fra 10 til 2.

– Slik kan alle småplassene rundt om kring som ikke har lensmannskontor og passkontor få ordnet dette uten å ta seg fri fra jobb, ta unger ut av barnehage og skole for å komme til Alta og bestille pass.

Vær obs

Selv om de fleste har alt på plass når de søker om pass, er det én ting som ofte går igjen.

– Hvis man har felles foreldreansvar, så må begge foreldrene samtykke til at det utstedes pass. Selv om den ene forelder har samtykket til pass tidligere, så må det samtykkes på nytt hver gang det søkes om nytt pass. På politiet.no er det et eget skjema for den av foreldrene som ikke blir med, må fylle ut. I tillegg må de sende med legitimasjon. Altså pass eller førerkort. Denne regelen finnes det ingen unntak for, forklarer Kristiansen.

Det andre, sier Kristiansen, er hvis man har barn under tre år og skal ha pass. Foreldrene må her huske å ta med passbilde. Passbilde fra en fotobutikk, eller fotokiosk vil i de fleste tilfeller være greit.

– Vi tar ikke bilder av barn under tre år. Heller ingen unntak her, sier hun og håper at folk benytter seg av helgeåpent passkontor, slik at de slipper å komme i siste liten.