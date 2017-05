Gahr Støre: – Alta har et godt sykehustilbud

– Det må andre bedømme. Arbeiderpartiet har hele tiden vært tydelig på at sykehustilbudet i Alta skal utvikles på en god måte, men at det ikke er grunnlag for tre fullskala akuttsykehus i Finnmark. Det er viktig at ingen bidrar til usikkerhet om muligheten for å skaffe nok kompetent fagfolk til å bemanne akuttsykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

På bakgrunn av Ap-leder Jonas Gahr Støres opptreden og beskrivelse av helsetilbudet for 25.000 innbyggere i Alta-regionen på aktualitetsprogrammet «Torp» på NRK, samt flere nyhetsreportasjer om manglende akuttilbud og fødeavdeling, har Altaposten bedt Ap-lederen svare på konkrete skriftlige spørsmål. Som bakgrunn for spørsmålene har vi blant annet vedlagt artikken i Altaposten med Erling Larsen , som i snart fem år har vært lenket i rullestol og med begrenset tale, etter at det tok rundt fem timer før den slagrammede kom til sykehus.

– Hos Torp gir du inntrykk av at reiseavstanden til sykehus for Oddas befolkning (to timer og rasutsatt/usikker vei) er et brudd med Stortingets krav til akuttilbud, og samtidig at dette kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse hos innbyggerne i Odda. Mener du de samme kriteriene og kravene må gjelde for befolkningen i Alta-regionen (25.000 mot 11.000 innbyggere i Odda-regionen)?

– Hovedforskjellen på dette er at sykehuset i Odda, er et sykehus som har hatt denne type funksjoner i mange år. De inngår derfor i en samlet beredskap for innbyggerne i helseforetaket Helse Fonna. På samme måte inngår alle sykehusene i Finnmarkssykehuset i beredskapen for alle innbyggerne i Finnmark. Helsetilbudet i Alta vil her være av avgjørende betydning, men det er ikke grunnlag for å ha tre akuttsykehus i Finnmark. Derfor må vi utvikle sykehusene våre basert på forutsetningene som er tilstede i hver region og på hvert sykehus. En annen viktig forskjell i den forbindelse er at Odda ikke har flyplass i nærheten. Alta har flyplass med meget god regularitet.

– Hva gjør at reiseavstand er et godt argument i Odda, men at dobbel så stor avstand i Finnmark ikke er det? Det vises til usikker vei mot sykehuset for Odda. Er sykehusveien for Alta-regionens befolkning, som i vinter var stengt i 40 av 120 dager sikker nok til at det ikke er et behov for sykehus med de samme funksjonene i Alta?

– Se forrige svar.

– I «Torp» sier du at Alta skal få et fantastisk tilbud som du har vært med å dra i gang. Tilbudet, Alta Nærsykehus, vil ikke ha akuttfunksjoner, ikke ha fødeavdeling og være veldig begrenset også i forhold til det tilbudet som Stortinget har vedtatt for Odda og som Ap med stort engasjement sikret får fulle akuttfunksjoner. Hva gjør Alta Nærsykehus til et et fantastisk tilbud» for Alta for Altas innbyggere, når et mye bedre tilbud på Odda er alt for dårlig og ikke tilfredsstiller stortingets krav?

– Se forrige svar.

Investeringene

– Ap har konsekvent avslått et tverrpolitisk krav fra fra Alta-regionen om å trykke på pauseknappen før det brukes mellom to og tre milliarder på et nytt akuttsykehus i Vest-Finnmark, og at dette følges opp med å konsekvensutrede sykehusstrukturen i regi av Helse Nord. Det er allerede gjort en utredning som sier at strukturen ikke er økonomisk bærekraftig, og at det er liv å spare på at den endres. Bak utredningen står Oslo Economics med et av landets fremste samfunnsøkonomiske miljø, som er et analysefirma som har vært bruk av departement og helseforetak til en rekke utredninger. Kravet fra Alta er å få fakta på bordet, og så en politisk avgjørelse. Hvorfor vil du og Ap blokkere for en faktabasert utvikling av helsetilbudet?

– En utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta har vært svært grundig utredet av Helse Nord og Finnmarkssykehuset gjennom en rekke år.

– Mange av dine partikamerater i Alta er overbevist om at du og Ap allerede har gjort avtale med ledelsen i Finnmark Ap til å gå mot en faktabasert tilnærming til strukturen. Frykten er imidlertid enda større for at Ap sentralt har en avtale med helseminister Bent Høie om at det ikke skal gjøres noen strukturutredning før Nye Hammerfest Sykehus står ferdig. Bakgrunnen for frykten er at Høie/Helse Nord bruker Ap som alibi for å gå mot utredning. Finnes det en avtale mellom deg og Bent Høie om å avvise alle krav fra Finnmark om en strukturutredning?

– Nei, det stemmer ikke. Arbeiderpartiets standpunkt er å bygge på vurderingene og vedtakene som er gjort i Helse Nord, Finnmarkssykehuset og Finnmark Arbeiderparti. Som offentligheten er godt kjent med behandlet nylig Stortinget regjeringens forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan. Her bidro Ap sammen med andre partier fra opposisjonen sterkt til å forbedre planen, blant annet med å slå fast at vi skal ha en mer desentralisert sykehusstruktur her i landet enn det regjeringen la opp til i sitt forslag. I Stortingets behandling av sykehusplanen var det så vidt oss bekjent ikke et eneste parti som foreslo at det skal bygges nye fullskala akuttsykehus i noen deler av landet, heller ikke i Finnmark. Stortinget slo ring om eksisterende sykehusstruktur og la gode føringer for hvordan denne strukturen skal utvikles og forsterkes, og hvordan spesialisthelsetjenesten for øvrig skal styrkes, f.eks med utvikling av gode nærsykehus og tydelig satsing på ambulansetjenester – noe som ikke minst er viktig i nord. Det er heller ikke, så vidt vi vet, noen partier som i sine alternative budsjetter har satt av midler eller foreslått prosjektstart av et fullskala akuttsykehus i Alta eller andre steder i landet. Det er heller ingen som har tatt til orde for å legge ned noen sykehus for å flytte dette til en annen by eller region, heller ikke når det gjelder Finnmark. Derfor står Arbeiderpartiet fast på det vi har sagt hele tiden: Alta er en by i utvikling og vekst, derfor trenger byen en offensiv satsing på å bygge ut den gode spesialisthelsetjenesten man allerede har. Vi mener at de planene som foreligger er offensive og gode, og Arbeiderpartiet vil sørge for at ambisjonene raskt kan realiseres og også styrkes om vi får tillit i valget til høsten.

Udemokratisk?

– Synes du det er naturlig at folk i Alta stemmer på Ap som har brukt både demokratiske og udemokratiske midler for å hindre at en faktabasert tilnærming i sykehussaken?

– Dette spørsmålet er spekulativt og jeg aksepterer derfor ikke premissene for spørsmålet.

Gahr Støre og Micaelsen etterlyser grunnlag fra Altaposten for spørsmålet, og vi tolker at det gjelder bruken av udemokratiske midler. Vi henviser til vårt oppslag på nett 22.11.2016. at fylkesordfører Runar Sjåstad brukte reglementet til å stoppe realitetsbehandling av et forslag til vedtak i en interpellasjon fra Bengt Rune Srtifeldt i fylkesutvalget. Flertallet ønsket forslaget om at fylkesutvalget skulle be om at strukturrapporten fra Oslo Economics ble kvalitetssikret av Helse Nord og brukt for å skape et best mulig framtidig helsetilbud i Vest-Finnmark.

Sjåstad begrunnet bruken av reglementet mot fleretallet at han ikke kunne se at Finnmark er tjent med at det skapes usikkerhet rundt ombygging/nybygg i Hammerfest, eller plassering av lokalsykehuset for Vest-Finnmark.