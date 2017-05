Hektisk natt i vestfylket

Gjennom lørdagskvelden og natt til søndag var det mer enn nok å henge fingrene i for politiet, fremgår det av loggen fra Finnmark politidistrikt. Mens det er få hendelser å melde om i østfylket har det vært en rekke episoder knyttet til fyll og spetakkel i både Alta og Hammerfest.

Klokka 19.51 startet jobben for Alta-politiet, etter at det kom inn meldinger om berusede ungdommer i 15-16-årsalderen. Disse befant seg i området rundt Nordlyskatedralen.

Rundt klokka ni ble politiet varslet om en beruset mann på kirkegården i Bossekop. Patruljen var i kontakt med mannen og ga han pålegg om å dra fra stedet.

23.43 tok en person kontakt med politiet og meldte fra om et bilbrukstyveri fra Amfi i Alta sentrum.

– En blå Mazda 6 personbil er stjålet. Politiet etterforsker saken, heter det i twittermeldingen.

Halv ett på natta ble Hammerfest-politiet tilkalt til en bolig, etter festsøy fra en privatadresse. Festdeltakerne ble gitt pålegg om å dempe støyen på utsiden av boligen.

01:10 kom det inn en ny melding om feststøy på utsiden av en adresse i Hammerfest.

– Eier av fest bedt om å dempe lydnivået. Flytter seg innendørs, skriver politiet.

02.56 ble en mann bortvist fra et utested i Hammerfest etter å ha kommet med trusler mot en ordensvakt.

03.15 ble politiet kontaktet grunnet mye feststøy fra en privat adresse i Bossekop. Patruljen var i kontakt med huseieren og ga pålegg om å dempe støyen.

Like før klokka fire ble politiet tilkalt til en privat adresse, på grunn av høylytt krangling.

– På stedet traff vi et par, de ble gitt pålegg om å dempe støynivået, skriver politiet.

04.35 kom det atter en melding om feststøy, denne gangen fra en bolig i Alta. Politiet dro til stedet for å stanse festen.

Litt før klokka seks ble to personer tatt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, også dette i Alta.

Nattas siste melding relatert til festing og beruselse er knyttet til en episode som fant sted i Alta:

– Patruljen tar med seg inn en mopedfører til lmk for bevissikring etter at vedkommende har blitt tatt for kjøring i beruset tilstand, melder politiet.

To meldinger fra øst

Mens kollegene i vest hadde nok å henge fingrene i, var det en rolig natt i østfylket, skal vi dømme ut fra antall meldinger i politiloggen.

00.56 dro patruljen til en privatadresse i Kirkenes, etter melding om festbråk. Patruljen avsluttet festen og ga pålegg om at musikken skulle stanses.

Klokka ett kom en politipatrulje i Båtsfjord over to menn som slåss. Den ene var blitt slått av den andre og blødde neseblod. Patruljen opprettet sak på forholdet.

Bynær elg på vift

Av øvrige hendelser melder politiet om at de klokka 01.41 natt til søndag fikk melding om en elg som krysset veien ved Altagård.

– Vi ber publikum være oppmerksmome på dyret, heter det i meldingen fra politiet.