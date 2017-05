Har du sett denne bilen?

Lørdag kveld oppdaget Eli Pedersen at hennes blå Mazda 6 med kjennemerke AS 17926 var blitt stjålet.

– Bilen sto utenfor her hjemme, på Aronnes, da den ble stjålet. Bilen må ha blitt stjålet mellom klokka 21.00 og 23.30, sier Pedersen, som tok kontakt med politiet like etter at bilbrukstyveriet ble oppdaget.

Hun har lagt ut et bilde av bilen på sosiale medier med oppfordring om å ta kontakt dersom bilen blir observert.

– Jeg håper noen har sett bilen og kan hjelpe slik at den kommer til rette. Babyen min savner vogna si, bilstolen og mange andre ting vi har bruk for nå, sier hun.