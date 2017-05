Foreslår å kutte Utekontakten

Det går fram av sakspapirene til Hovedutvalget for oppvekst og kultur som har møte 1. juni.

– Utekontakten avvikles fra 2018, er forslaget fra administrajonen, som dermed foreslår omplassering av fast ansatte.

Krav fra Fylkesmannen

I inneværende år har Utekontakten fått tildelt 880.000 kroner fra Fylkesmannen i Finnmark og kan søke ytterligere tilskudd for 2018. Fylkesmannen setter imidlertid som forutsetting at «kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes. I dette ligger det også innarbeiding av stillinger i økonomiplanen slik at det har varig karakter.

– Utekontakten ble i sin tid opprettet med bakgrunn i en episode, der flere ungdommer ble tatt for sniffing i et kjøpesenter i Alta. Det ble vist til at Alta har begynt å oppleve storbyproblematikk, der ungdom samles i sentrum og kjøpesentrene blir brukt til møte- og oppholdssted. Det ble videre sagt at vi opplever en økning i rus- og psykiske lidelser blant barn og unge i Alta, heter det i den historiske redegjørelsen i sakspapirene. Utekontakten ble etablert i 2015 med to ansatte, og ble nylig flyttet til Ungdommens hus.

Tidligere i år byttet den ene ansatte arbeid og sluttet i Utekontakten. Administrasjonsutvalget har godkjent at det ansettes en ny, men uten varig økonomi har man ikke funnet det mulig å ansette en ny person i stillingen.

Større behov i Alta

Administrasjonen tar også for seg behovet i sitt saksfremlegg.

– Vi vet i dag at andelen unge i Norge og i Alta som ruser seg har gått ned de siste 10-20 år. Vi vet at det er mindre uønska adferd og mye ønska adferd. Vi vet også at det er mye «ikke adferd» som resulter i bl.a. ensomhet. Vi vet også at for de som har et rusproblem så er problemene store og stigmatiserende og at vi som kommune og storsamfunnet sparer ressurser på å forhindre rusproblemer med påfølgende behandling. Vi vet også at andelen unge med psykiske problemer ikke knyttet til rus er økende, spesielt blant jenter. Vi vet at disse sistnevnte utfordringene er større i Alta enn i resten av Norge, heter det i sakspapirene.

Administrasjonen mener det var klokt å flytte fra Alta sentrum til Huset.

– I perioden utekontakten har arbeidet ut fra Huset har man fått arbeidet adskillig bedre med ungdom i faresonen. Bortfall av utekontakten vil gjøre at færre får hjelp, er den klare beskjeden.

Har ikke økonomi

Den økonomiske situasjonen trekker imidlertid i en annen retning.

– For 2017 holder vi forpliktelsene overfor fylkesmannen med å nytte to stillinger, en tidligere ansatt som utekontakt og en av de ansatte ved Ungdommens hus. Dette er ikke en god situasjon for Husets ordinære drift og kan ikke vedvare. Fylkesmannen på sin side sier seg svært fornøydmed driften av Utekontakten i Alta, heter det.

For 2018 har imidlertid ikke Alta kommune økonomi til å opprettholde sin forpliktelse til å gå inn å dekke differansen mellom Fylkesmannens tildelinger og reell kostnad til to stillinger, er beskjeden.

– Forpliktelsene i tildelingsbrevet om å gjøre tjenesten varig oppfylles ikke. Vi kan forvente at noe av eller hele tildelinger på kr 880.000 må tilbakebetales. De ansatte i Utekontakten er fast ansatt, ved nedleggelse må disse omplasseres, heter det i saksfremlegget.