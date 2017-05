De skal forsvare Finnmarks ære

31. mai er det duket for den store finalen i nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfagene. Finalen avsluttes med teoretisk utspørring av finalistene med deltakerne under Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO) sitt årsmøte i Alta som publikum, skriver NESO i en pressemelding.

Fra hvert at de tre nordligste fylkene stiller det to finalister i NNM, en i betongfaget og en i tømrerfaget, totalt er det seks finalister som kjemper om tittelen.

– De to nordnorske mesterne reiser hjem fra Alta med heder, ære og 10.000 kroner hver, sier kompetanseleder Jack Johnsen i NESO i pressemeldingen.

Knapp tidsfrist

Både den teoretiske og den praktiske oppgaven foregår foran publikum. Under den praktiske delen går fagdommerne rundt og observerer jobben som gjøres, mens de gir poeng som finalistene tar med seg videre.

– Finalistene får utdelt oppgavene, som skal løses innenfor en forholdsvis knapp tidsfrist. De får utdelt materialer og håndverktøy etter oppgavene. Alle stiller i egne arbeidsklær og med eget verneutstyr, forklarer seniorrrådgiver og ansvarlig for NNM i NESO, Remi Hanssen.

Han leder den siste delen av finalen med teoretisk utspørring av finalistene.

Vinnerne er de to som står igjen med høyeste poengsum blant konkurrentene innenfor sine respektive fag.

Kan bli første

NM-finalisten i betongfag er Tom Ove Strifeldt fra Alta. 20-åringen jobber ved Nord Norsk Bygg AS, hvor han ifølge pressemeldingen trives godt.

– Det er et godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver, sier Strifeldt, som regner med han fortsatt jobber i Nord Norsk Bygg om fem år.

Vinner strifeldt blir han den første finnmarkingen som tar seieren i betongfaget. To ganger har tømrer-prisen gått til Finnmark, altaværingen Svein Svendsen hos Byggmester Geir Svendsen AS vant i 2011, mens fjorårets vinnver var Paul Haldorsen fra Kirkenes.

Årets finalist i tømrerfaget er Jere Myhre fra Båtsfjord, som jobber ved Bygg og Industriservice AS.

Verdifull rekruttering

Det er åttende gang NESO arrangerer NNM for lærlinger i byggfag.

– Målet med nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag, er å bidra til positiv markedsføring av tømrerfaget, betongfaget og murerfaget, samt heve statusen for yrkesfagene i landsdelen. Vi ser at de bedriftene som jobber målrettet og bevisst kommer tilbake med gode representanter i NNM-finalene, sier Jack Johnsen.

NNM er ett av flere tiltak i regi av NESO for å bedre rekrutteringen til byggenæringen. Serviceorganisasjonen har drevet lærlingeskole i samarbeid med Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær siden 2009. I januar fikk NESO, som de første i landet, godkjent søknaden om å etablere privat yrkesskole innen byggfag, fremgår det av pressemeldingen.