Alta får 600.000 til sommerleir for unge

– Kjempenyheter, mener de unge altapolitikerne Marianne Haukland (H) og Trygve Bakkehaug (KrF).

Aldri før har så mange søkt på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Potten er på 193,4 millioner kroner, derav 800.000 kroner til tre kommuner i Finnmark.

To prosjekter i Alta

Alta får tilsammen 600.000 kroner til to prosjekter, mens Måsøy og Tana får henholdsvis 50.000 og 150.000.

– Dette er viktige tiltak fra regjeringens side. Fattigdomsbekjempelse står sentralt for både regjeringen og støttepartiene, sier andrekandidat til stortingsvalget, Marianne Haukland (H). I likhet med Trygve Bakkehaug fra støttepartiet KrF har hun et sterkt engasjement for at de unge skal få smak av sommeropplevelse, selv om familien har økonomiske utfordringer.

Sommerleir for barn og unge får 300.000 kroner.Tiltaket innebærer at Huset (Ungdommens hus) holder åpent i alle skolens ferier. Dette gir ungdommene et godt, variert og meningsfylt tilbud også i feriene. Huset tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, både voksenledede og egenorganiserte.

220 i Alta

Samme beløp går til sommerskole for barn i Alta kommune.

Tiltaket innebærer en serie med sommerskoler/sommerleirer for barn, som ikke har andre tilbud i sommerferien. Skolene/leirene varer en uke hver og inkluderer tilbud som friluftsleir, kulturleir og realfagsuke.

– I Alta har vi så mange som 220 barn og unge i familier med såkalt lavinntekt, under fattigdomsgrensen. Det betyr at det er mange som ikke har råd til sommerferie, så jeg synes dette er viktige og gode tiltak, sier Haukland til Altaposten.

– Min filosofi er at en god barndom varer livet ut. Disse tiltakene betyr mye for mange ungdommer. Noen blir stigmatisert når det ikke er rom for sommerferier, tilføyer hun.

Her og nå

Dessverre er mange av de som lever i lavinntekt i Norge i dag småbarnsfamilier. Statsråd Solveig Horne mener ting henger sammen.

– Det viktigste vi kan gjøre for disse familiene er å få foreldrene i arbeid. Men barndommen er her og nå for disse barna. Derfor er det så viktig å arbeide for at de barna som vokser opp i fattige familier får være med når alle andre deltar på fritidsaktiviteter eller er på ferie. Tilskuddsordningen gjør det mulig for barn og unge å delta på ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).