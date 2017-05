Rasende forfatter fikk beklagelse

Forsvarsdepartementets (FD) historikerprosjekt får det glatte lag fra den anerkjente Hammerfest-forfatteren Alf R. Jacobsen. I rapporten fra historikerne omtales nemlig Jacobsens bok «Rød August» på en måte som forfatteren ifølge ABC Nyheter reagerer veldig sterkt på.

– Vedkommende slyngel som har skrevet om min bok, er enten totalt ubegavet, blind av hat eller analfabet, sier Jacobsen.

Påstanden til FDs historikere er at Jacobsens bok bygger på tre bøker skrevet av Hans Kr. Eriksen, at det ikke oppgis kilder og mangler noter. Jacobsen har bygget sin bok på flere års studier i arkiver i Russland, Tyskland, USA, Norge og Sverige.

– Departementet ser i ettertid at det ikke ble riktig å nevne ditt verk sammen med et annet, slik at det implisitt kan forstås dithen at ditt verk ikke er etterrettelig, skriver FD til forfatteren.