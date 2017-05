Fikk storfisk på kroken

Det er Veidekke Region Anlegg som tar i bruk teknologiselskapets løsning for mobil registrering på entreprenørens prosjekter.

Christian Mikkelsen i Region Anlegg fastslår i en pressemelding at de har de sett effektene av oppfølgingen mobilt. Derfor har de inngått en sentral avtale.

Salgssjef Per Tore Hansen i SmartDok er fornøyd.

– Dette er selvsagt stort for oss. Det har vært en lang og lærerik prosess, og vi er veldig stolte over at Veidekke inngår en avtale med oss, sier Hansen.

For Veidekke betyr dette standardisert digital føring av timeregistrering, maskintimer, service, sjekklister og massetransport. 1000 brukere i Region Anlegg vil nå ta i bruk det digitale rapporteringssysteme.