Familie og venner fant den savnede Jan Tore

Siden 1. mai har det vært lett intenst etter Jan Tore Reiersen. Alta-mannen har vært savnet etter en båttur han tok til Øksfjord, ved månedsskiftet. De siste spor man hadde å gå etter var fra et overvåkningskamera ved havna i Øksfjord, natt til 30. april.

En stor leteaksjon ble igangsatt fra det offentlige, og fra private båter som befant seg langs ruta man trodde Reiersen hadde tatt.

Søkene var resultatløse.

Siden søket endret status fra søk etter savnet til søk etter antatt omkommet person, har det vært lett og søkt både fra det offentlige, med politiet i spissen, og fra familie og venner. Heller ikke disse søkene har gitt resultater.

Gjorde endelig funn

Men så, fredag dro to familiemedlemmer og to venner av familien for å gjennomføre et nytt søk etter den savnede.

Og denne gangen fant de endelig sin kjære, savnede.

Funnstedet var Lokkarfjord, øst for Øksfjord, fremgår det av en facebookoppdatering fra et familiemedlem.

Ved hjelp av redningsskøyta RS Vekteren ble den omkomne hentet og fraktet hjem.

Bekrefter funn av død person

Ved operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt kan operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm bekrefte at det er gjort et funn:

– Vi kan bekrefte at det er funnet en død person, i Vest-Finnmark. Vedkommende er ikke identifisert, derfor ønsker vi ikke å si noe mer om funnet på nåværende tidspunkt, sier hun.

Skal obduseres

I en pressemelding sendt ut 20.25 omtaler Finnmark politidistrikt funnet:

Her bekreftes det at funnet ble meldt inn til politiet klokka 13.30 fredag. Personen er ikke identifisert, og det vil bli foretatt en obduksjon for å fastslå sikker identitet, fremgår det av meldingen.

– Siden vedkommende ikke er identifisert kan vi ikke si med sikkerhet om det er den savnede Jan Tore Reiersen, som har vært savnet siden 1. mai i samme område. Men vi kan bekrefte at vi ser funnet i sammenheng med den savnende, opplyser lensmann i Alta, Svein Tore Nilsen.

Den døde ble funnet av frivillig mannskap som på privat initiativ var ute og lette etter den savnende mannen. Politiet har fredag ettermiddag og kveld gjort undersøkelser på funnstedet og fraktet den omkomne til Alta, skriver politiet i meldingen.