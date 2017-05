Alta Ap i villrede før valgkampen

I Alta snakkes det høyt om valgboikott og skifte fra parti hvor en tradisjonelt hører hjemme på grunn av sykehussaken. Ikke minst er det stor frustrasjon stor på grasrotnivå blant Høyre- og Ap-sympatisører. En av disse er Kjetil Romsdal, aktiv i Alta Ap og sametingsrepresentant for Nordkalottfolket.

– Ja, hva skal man som gammel sosialist stemme? Begynner å bli fortvilet, var reaksjonen fra Romsdal i kommentarfeltet etter å ha lest Altapostens oppslag om Jonas Gahr Støre svar da han ble utfordret om helsetilbudet i Alta på aktualitetsprogrammet «Torp» på NRK.

Tidligere Ap-topp i Alta, Jenne Marie Rasmussen, har oppfordret til valgboikott. Også partiveteranen Alf Bjørn, med et helt liv på barrikadene for Ap, ber folk i Alta stå sammen og stemme på parti som vil komme helsekravet fra Alta i møte.

Null hjelp

Nye avklaringer fra Ap og Jonas Gahr Støre der sykehus med akuttilbud og fødeavdeling kontant avvises, skaper fortvilelse i Alta Ap. Det er ikke bare blant grasrota i partiet det reageres over hvordan Gahr Støre og helsepolitisk talsperson for Ap, Torgeir Micaelsen, møter helsekravet fra Finnmarks befolknngssenter. Alta-ordfører Monica Nielsen innrømmer frustrasjon over Ap sentralt, men viser til at valget handler om mer enn bare helsekampen.

– Alta Ap har ikke tatt stilling til om hvordan vi vil forholde oss til Jonas Gahr Støre og partiet sentralt i valgkampen. Jeg kan ikke si om vi vil ønske våre sentrale politikere velkommen til Alta for å drive valgkamp. Det jeg kan si er at jeg personlig vil stå på stand og drive valgkamp for mitt parti. Jeg håper at Ap sentralt vil garantere at Altas befolkning skal ha helsetjenester minst på samme nivå som partiet nå har kjempet fram for Odda. Vi snakker om tilbud til 25.000 mot 11.000 mennesker, påpeker Alta-ordføreren.

Otto klar og tydelig

SVs Otto Aas er for sin del ikke i tvil om at eneste mulighet for Alta til å få et helsetilbud på linje med resten av landet er at velgerne bruker sin makt og sier at de ikke godtar å bli behandlet som annenrangs innbyggere.

Han har gått ut og invitert Sp-nestoren Per Olaf Lundteigen til Alta for å gi budskapet om at Alta aldri har vært nærmere sykehus, og at befolkningen fortjener et traumesykehus med fødeavdeling.

– Betyr det at du vil anbefale folk i Alta å stemme Senterpartiet?

– Min oppfordring er å ikke stemme på parti som konsekvent, både i fylkessammenheng og sentralt har jobbet mot et forsvarlig sykehustilbud for en befolkning på 25.000. I stedet må folk vurdere å ikke stemme i protest, eller stemme på parti som er villig til å kjempe sammen med befolkningen for i det minste at helsetilbudet utredes. Så vil jeg legge til; det er lov å snu. Kommer noen med klare garantier, vil det bli tatt godt i mot av meg, andre SV-, Ap- eller Høyre-velgere. Men det haster med å følge Lundteigen og Toppes eksempel.

Klapper inn Sp

Alta-ordfører Monica Nielsen er også svært godt fornøyd med Senterpartiet.

– Jeg er helt på linje med Otto Aas når det gjelder å invitere Lundteigen til Alta, og vil være med å legge til rette for alle, uavhengig av partifarge, som vil komme hit og støtte kommunestyrets enstemmige krav om utredning og sykehus.

– Betyr det at du da også støtter kravet om valgboikott og anbefaling om å stemme på Lundteigen/Senterpartiet som innfrir sykehuskravet?

– Som sagt vil jeg stå på stand for Ap. Jeg er en del av valgkamputvalget i Alta Ap, men jeg er også ordfører for Altas befolkning. Derfor er det forskjell på valgboikott og ønske Lundteigen velkommen.