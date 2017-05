Alta brannvesen rykket rundt klokka 19.40 torsdag kveld ut til en brann i det som skal være en telefonboks, ifølge meldinger fra både Finnmark politidistrikt og 110-sentralen.

Ifølge et vitne på stedet skjedde dette i området ved Fargerike i Nordre Ringvei.

Politi og brannvesen er på stedet, opplyses det.

I en oppdatering 19.54 skriver 110-sentralen at brannvesenet fikk kontroll over brannen, og at den nå skal være slukket.