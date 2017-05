Fanget trøkket i toget, sikret seg fotoseieren

Altaposten fikk tilsendt et knippe fotos og videoer i anledning vår aldri så lille fotokonkurranse på nasjonaldagen. Juryleder Bjarne Krogstad forteller at juryen falt for Kristin Suhrs tett beskjærte bilde fra flaggborgen fremst i toget fra Gamle sentrum.

– Det er godt med liv og røre i bildet, Suhr har fanget både finværet, «trøkket» og livet i folketoget på en god måte, mener Krogstad.

Videosnutten som fanget oppmerksomheten til juryen var gjennomgangen av hele veteranbilkortesjen, fanget på film av Elin.

Han konstaterer at det i denne omgangen var overraskende «pop» med bilder langtveisfra.

– Vi synes det er supert med alle bidrag, også når våre lesere som befinner seg langt unna hjemplassen bidrar, sier Krogstad og sikter til både Tor Kristian Samuelsens bilder fra flaggheisingen på Goliat og Per T. Kristiansens bilde fra feiringen i Spania.