Unge diktere sjarmerte

Torget i Alta sentrum var fylt til randen av festkledde folk på nasjonaldagen. Det ble holdt taler, appeller og drilloppvisning i sentrumsparken, men det var barneskoleelevene som stjal showet. Tradisjon tro fremførte vinnerne av diktkonkurransen og talekonkurransen sine bidrag foran de oppmøtte.

Vinnere av diktkonkurransen

1. Ella Othelie Helgesen Johansen/ Ada Kjølås Andersen, 1. trinn Gakori

17. mai spiser jeg is

uten at det blir gris.

Da roper jeg hurra, hurra.

Da blir jeg veldig glad.

-

Flagget vårt er rødt, hvitt og blått,

det vaier i vinden så fint og flott.

17. mai er gøy,

det er mye støy

2. Mille Eideng Nyvoll, 3. trinn Aronnes

17 mai.

Alle spiser bare is,

og ingen barn får ris.

Brun og blid fra topp til tå,

og ingen skoleklokker vi må nå.

17. mai er best,

det blir bare fest.

Det blir masse lek,

bare rampestrek.

Jeg vil spise kake,

mamma og pappa må bake.

Sola varmer meg på kroppen,

alle her er toppen.

3. Ingrid Hansen, 5B Elvebakken

Synge og feire så mye vi kan,

for vårt flotte fedreland.

Med is og pølser dagen lang,

er det ikke rart bunaden blir trang.

Opp med flagget på med dress,

endeling en dag fylt med stress.

Bilen er vasket og barna er klare,

nå skal det synges med høy og klar tale.

Hipp, hipp hurra!

Vinneren av talekonkurransen

I tillegg til dikt, holdt Ronja Andersen Sundstrøm fra klasse 5B Bossekop tale med en historisk vri.

– Tenk at for cirka hundre år siden fikk ikke kvinner lov til å stemme og fikk ikke lov til å være statsminister. Men hvordan er det nå? Ja nå har vi en kvinne ved navn Erna Solberg som statsminister. Kvinner har også like mye stemmerett som gutta. Det har blitt bedre nå, men ikke helt bra. Det er for eksempel mange flere som bryr seg om guttefotball, enn jentefotball, sa Andersen Sundstrøm til mye latter fra publikum.