Trengte helsehjelp

16. mai-festene tok av for mange i natt. For noen var det nødvendig med helsehjelp på grunn av den høye promillen.

Politiet fikk blant annet melding om en svært beruset person ved et gatekjøkken i Alta. Vel framme fant de det best å framstille vedkommende for lege. I Hammerfest kom politiet over ei svært beruset dame i slutten av tenårene. Hun trengte også oppfølging fra lege.

I andre tilfeller holdt det at politiet tok affære. Her er blant de hendelsene som holdt Alta-politiet i arbeid:

– Mann i begynnelsen av 20-årene bortvist fra sentrum. Uønsket i bybildet på grunn av beruselse.

– Melding om at det skulle ligge en person ved veien i området Hjemmeluft. Politiet fant vedkommende som var sammen med en annen person. Begge var oppegående og i stand til å ta vare på seg selv.

– Måtte bistå med slukking av brann på en veranda på Aronnes. Stearinlys hadde forårsaket en mindre brann.

– En rekke steder måtte politiet gripe inn for å redusere støy fra festligheter og musikk.

– Et kjent fenomen er også at russen blir offer for eggkasting. I natt kom det klager på at barn kastet egg på bilen deres, uten at politiet hadde kapasitet til å følge opp.

– Politiet fikk også melding om en traktor som med flere personer i tilhengeren på Kronstad. Politiet melder at de har traktoren til observasjon utover natta.

– En eldre, beruset mann nektet å forlate et hotell.