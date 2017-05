Nå blir det grått

17. mai i Alta ble solfylt og varmt etter en lang vinter. Utenfor Tavernan i Alta ble det til og med utepils.

I kveld og framiver blir det værskifte. Regn vil prege Nord-Norge i dagene fremover, og i Øst-Finnmark kan det komme sludd allerede torsdag kveld.

Landsdelen har imidlertid vært heldigere tidligere i uka.

– I Finnmark er det mye bra vær fortsatt, og årets varmeste dager har vært målt alle steder unntatt i Harstad. Men det ligger et nedbørsområde midt i Nord-Norge som er på vei mot Tromsø, og temperaturene er på vei nedover, sier vakthavende meteorolog Gjermund Haugen til NTB.

Vestavind og kuling vil mest sannsynlig prege Nord-Norge også over i helgen, og det samme vil et lavtrykk som kommer over Grønland i retning Barentshavet som gir vestavind og litt nedbør