På nasjonaldagen pleier det å være markering, både ved bautaen for falne sovjetiske soldater og Altagård.

I tillegg til at værgudene var meget gavmild på festdagen, sørger mannskor og korps for at det ble flotte rammer rundt årets begivenhet.

Ordfører Monica Nielsen holdt tale, mens kaptein Stein Isaksen holdt appell og la ned krans til minne om heltene i Alta bataljon.