– Ungdommen er glade for at vi er synlige

Også i år stilte Ungdommens helsestasjon opp med sin stand i gågata rett utenfor inngangen til Studenthuset City, natt til 17. mai. Utekontakt Sofie Bjørnå, helsesøster Britt Helene Skum Walseth og jordmor Anne Sagen delte ut varm saft, boller og kondomer. Viktigst var likevel den gode, uformelle praten.

– Ungdommene blir glad for at Ungdommens helsestasjon er synlig. De stopper opp og slår av en prat. Noen kjenner oss igjen fra tidligere, og da blir det ekstra hyggelig, sier helsesøster Britt Helene Skum Walseth.

– Det er viktig at ungdommene får vite om at vi fins, og at vi er en tjeneste i kommunen som følger med dem. Derfor mener vi det er lurt å stå her i noen timer natta fra 16. til 17. mai, sier utekontakt Sofie Bjørnå.