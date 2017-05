– Jippiii, vi vant!

I mange år har det vært arrangert 16. mai-party på Ungdommens hus («Huset»). Og hvert år avsluttes festen med at alle som har kjøpt inngangsbillett og er til stede helt til slutten, like over midnatt, deltar i trekningen av flotte premier. De heldige vinnerne må imidlertid først blåse i alkometeret før de får overrakt gavene.

Det siste pleier å gå veldig bra, år etter år. Kine Marie Bull vant et Bose headsett, Andrea Berg Gamst en Nintendo Switch spillkonsoll og Marie Elisabeth Wærnes en Apple watch. Venner og venninner gledet seg i lag med Kine, Andrea og Marie. Altaposten gratulerer!