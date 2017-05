Send inn ditt beste 17. mai-bilde eller video: vinn penger!

Tradisjon tro inviterer Altaposten til en uhøytidlig foto- og videokonkurranse på nasjonaldagen.

– Vi er på jakt etter flotte, morsomme, høytidelige, eller rett og slett bare koselige bilder og videoer fra årets nasjonaldagsfeiring. Ta fram kamera eller mobiltelefon, fang de gode øyeblikkene og send oss disse ved å benytte innsendingsskjemaet øverst i artikkelen eller på mail til tips@altaposten.no, oppfordrer juryleder Bjarne Krogstad.

Han har fått tommelen opp fra redaktør Rolf Edmund Lund til å dele ut 500 kroner for beste bilde og 500 kroner for beste videosnutt. Kriteriene for hvilke bidrag som blir vurdert i konkurransen er ikke mange:

– Husk å skrive hvem og litt om hva vi ser på bildet/videoen, hvor det er tatt og slikt. Vi må også vite hvem som er fotografen. Bildet eller videoen må være tatt i løpet av 17. mai, og må være sendt inn via innsendingsskjemaet over eller direkte på mail - tips@altaposten.no innen klokka 23.59 samme dag, sier Krogstad.

Et tips er at bildet eller videoen gjerne må fange ett eller annet som har med 17. mai å gjøre, en 17. mai-stemning, flagg, is-spising eller annet vi forbinder med nasjonaldagsfeiringen.

– Hva angår videosnutter bør disse være minst 15 sekunder lange, men heller ikke dét er et absolutt krav legger han til.

Vinnerne kåres og offentliggjøres i løpet av torsdag 18. mai, og bidragene kan bli vist på altaposten.no, i Altapostens papirutgave eller på TV Nord.

– Vi håper mange sender oss sine bidrag. Husk, det trenger ikke være det teknisk beste som vinner, sier Krogstad, som ønsker alle til lykke med dagen på vegne av fotojuryen.