Meteorologens beste råd: ulltrøye og hansker 17. mai

enerelt for hele landet vil 17. mai by på mye vær, fra regn og skyer, til sol. Meteorolog Ida Fossli i Meteorologisk institutt, har rådene klare.

– En ulltrøye under bunaden og et par hansker kan være lurt, sier hun.

Sommertemperaturene lar vente på seg, men været blir ikke så ille som først ventet. De fleste steder i landet vil 17. mai-morgenen begynne med regn og skyer, men mot ettermiddagen klarner det opp.

Vestlandet er vinneren

Meteorologen har en gladnyhet til alle på Vestlandet. Regnet kommer nemlig fra vest, noe som betyr at det er den vestlige hovedstaden som først får klarvær på festdagen.

– Vestlandet er værvinneren på 17. mai. Når skydekket sprekker opp, vil det bli en god del sol og stigende temperaturer, sier Fossli.

Svalbard er også et unntak. Her vil det bli sol hele dagen, men temperaturene er desto lavere. Gradestokken her vil vise mellom minus 5 og minus 3 grader.

Dårligst vær i Oslo

Hovedstaden kommer dårligst ut på værfronten. I likhet med resten av landet vil dagen starte med regn også her, men i motsetning til Vestlandet er det usikkert om skyene vil sprekke opp. Gjør de det, kan været bli riktig så bra, med temperaturer på 15–16 grader. Det kan også bli varmere.

Sørlandet, Buskerud, Telemark og indre strøk av Østlandet kan få sol og fint vær når skyene letter utover dagen. Også temperaturene kan stige.

– Temperaturene kan bli rundt 15 til 18 grader, sier meteorologen.

Motsatt vær i nord

For Trøndelag og Nordland vil været bedre seg utover dagen, fra regn på morgenen til sol på ettermiddagen. I sørlige deler av Nordland er heldigere her enn lenger nord, for her vil skyene henge igjen lengre utover ettermiddagen.

Troms og Finnmark skiller seg ut. Her blir værutviklingen motsatt av landet for øvrig: Dagen starter bra, men så kommer regnet sørfra mot ettermiddagen i Troms og vestlige deler av Finnmark.