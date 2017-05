Flere uten vann i Alta

Altaposten har etter tips om bortfall av vann vært i kontakt med Alta kommune. Ifølge fagansvarlig for vann, Tommy Johansen, jobber de med å finne feilen.

– Meldingen per nå er at en sluse har blitt stengt et sted på Thomasbakken. Denne skulle ikke vært stengt, sier han til Altaposten klokken to.

Dette betyr at beboere fra Salkobekken og oppover, Øvre Alta og Eiby vil være uten vann inntil kommunen finner feilen. Det skal ifølge Johansen ikke ta lang tid.

– Det er snakk om minutter. Ikke timer, sier han til Altaposten.