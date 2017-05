– Kan være en ensom festdag

Foreldreavtalen skal være til hjelp, slik at begge foreldrene kan ta en del barnas hverdagsliv og oppvekst – til beste for barna – også etter et samlivsbrudd.

I foreldreavtalen er det et eget punkt for 17. mai, i likhet med bursdager og andre høytider. 17. mai er likevel en dag man ikke kan være fleksibel, som for eksempel med bursdager som kan feires før eller etter selve dagen og i noen tilfelle flere feiringer.

17. mai kan være en dag da mange føler seg litt alene blant alle de som er feststemt. Foreldre som ikke lengre lever sammen, og har daglig omsorg for barna, opplever at 17. mai ikke er det samme uten barna.

Best med begge

Kaspersen understreker at det beste for barna er om barnet kan vokse opp med begge foreldrene. Er det vanskelig og konfliktfylt, så er det vesentlig at foreldrene kan samarbeide godt om barna på dager som 17. mai. Dette er gjerne en dag hvor ungene har oppgaver som for eksempel å spille i korps. Da begynner dagen veldig tidlig.

– Da deler man dagen eller feirer den sammen, forklarer hun.

Det er gjerne i høykonfliktsaker at det kan være vanskelig å komme frem til en avtale.

I slike saker kan barnet bli gående i «beredskap», i frykt for å møte den forelderen som ikke har samvær – eller om foreldrene «lager scener».

– Det kan være sårt og vondt for barnet å møte en foresatt som er ruset eller full når alle sammen ser det, forklarer Kaspersen.

Ikke fornuftig

Det er ofte slik at fornuftige mennesker ikke lenger er fornuftig i en konfliktsituasjon.

– Er det først blitt vanskelig – så er det virkelig vanskelig, slår terapeutene fast.

– Jo, det hender vi har lyst å si «skjerp deg».

De ansatte på familievernkontoret har derimot lang erfaring, også til å utfordre partene til å se seg selv og sin egen atferd i en konfliktsituasjon. Deres jobb er ikke å ta parti, men hjelpe partene til å se barnets beste i en vanskelig periode.

Gratis tilbud

Familievernkontoret er ikke bare meklingshjelp ved samlivsbrudd. Veiledning til foreldre, samtaletilbud til barn, parterapi, familieterapi og sinnemestring er også tilbud du kan få igjennom kontoret, i tillegg til kurs og veiledningsgrupper.

– Det er ikke slik at alle som kommer til oss skiller lag. Noen trenger bare å få opp øynene og ikke minst respekten for partneren sin, sier Kaspersen, som lover at alle som tar kontakt får time innen fire uker.

Kaspersen trekker frem at å lytte til barn og samtale med barn ikke bare er viktig, det er også i henhold til menneskerettighetene og Norges lover.

– Foreldre må ikke være redde for å sende barna til en samtale med oss, at barna snakker med oss, sier Kaspersen.