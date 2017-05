Vil ikke ha kommisjon

I dag var det åpem høring i kontroll- og konstitusjonskomitéen om fornorskningspolitikken. Der både Sametinget og Norske kveners forbund ga tommelen opp for en sannhetskommisjon, var Nils Petter Pedersen fra Norsk-finsk forbund ikke like begeistret. Han ser ikke nødvendigheten med en slik kommisjon og fryktet en offerrolle.

Pettersen sa i sin uttalelse at de tar til etterretning at samene har status som urfolk og har merket seg utsagn som at samene og kvenen har lidd samme skjebne i forhold til fornorskingspolitikken.

– Vi opplever oss ikke som et eget folk, forslagstillerne overser dette, presiserte han.

Han mener finsk og har vært en del av både skriftlig og muntlig språk i snart 400 år.

– Vi vil også at både samisk og finsk språk skal blomstre, påpekte Pedersen.

På spørsmål om det ikke er behov for en slik kommisjon, var Pedersen krystallklar.

– Vi mener at tiden er inne til å se fremover. Vi trenger ikke en sannhetskommisjon for å gjøre det, for oss blir en sannhetskommisjon feil spor, mente Pedersen.

Høringen var et representantforslag fra SVs stortingspolitikerne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes.