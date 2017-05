Lover nytt tog til høsten

– Helt fantastisk oppslutning. Ideen ble presentert på tirsdag, så dette er utrolig, sa Nilsen. Det anslås at så mange som 1500 deltok og toget slynget seg mange hundre meter ned mot Alta sentrum.

Inviterer alle med

Arrangementet har gitt mersmak.

– Dette handler ikke om meg, men om befolkningen i Alta. Før valget mener jeg vi bør satse på en bedre planlagt demonstrasjon, for eksempel i slutten av august, sier Nilsen.

– Denne gangen skal vi bruke tid på organiseringen og bruke alle organisasjoner i hele byen Alta, men også i Kautokeino og Maze. Alle barnehager, skoler, lag og foreninger vil bli invitert med, og jeg ser for meg barnevogner helt fremst i toget, sier Nilsen, og tenker naturligvis at det vil gi et sterkt signal i forhold til fødetilbudet.

Største toget noensinne

Han håper videre på et tverrpolitisk arrangement, der også næringslivet bør delta.

– Litt av poenget må være å nå fram til nasjonale medier og myndigheter. Det er mulig vi blir møtt med mer arroganse, men vi kan ikke gi oss uten kamp, mener Nilsen, som ble en smule rørt av både appellene og de mange innbyggerne som har selvopplevde historier.

– Vi bør legge til rette for det største toget som noensinne har gått i Altas gater, er den klare ambisjonen fra Nilsen. Han ser for seg at han får med seg en slagkraftig gruppe, slik at man kan delegere arbeidsoppgaver i forkant av en slik demonstrasjon.