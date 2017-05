Fortsatt for stor skole for Torfinns stemme

Altaposten har fått tips om at Torfinn Reginiussen som Ap gikk til valg på som varaordførerkandidat, har gitt klar beskjed om at han ikke kan stemme for en ny 1-7 sentrumsskole bygd for 650 elever når saken kommer til kommunestyret. E-posten Altaposten har fått tilgang til vil høyst sannsynlig slå ned som bombe i Ap, men også blant samarbeidspartiene SV, KrF og MDG.

Selv vil ikke Reginiussen bekrefte innholdet i eposten som skal være gått til Ap og de øvrige samarbeidspartiene.

– Jeg kan bekrefte at jeg har sendt en epost som avklarer mitt standpunkt som vil være avgjørende for hvordan jeg kommer til å opptre når saken kommer til kommunestyret, sier partiveteranen til Altaposten.

På medlemsmøtet i Ap gikk Reginiussen på talerstolen og viste til hva han og partiet hadde gått til valg på. Nærskoleprinsippet stod helt sentralt, og ifølge Reginiussen ville en ny stor sentrumsskole bryte med prinsippet og også partiets valgprogram. Et klart flertall vraket derfor «superskolen» med fire paralleller og vedtok alternativet, en treparalleller med sammenslåing av Komsa og Bossekop på nøytral tomt. Dette fikk også støtte fra Reginiussen. I formannskapet gikk ordførerkonstellasjonen sammen med Høyre inn for et vedtak om en treparalleller med plass til inntil 650 elever. Skolen skal bygges på nøytral tomt.

Ifølge eposten som Altaposten har fått tilgang til, og som er adressert tilfelles-gruppemøtet mellom ordførerpartiene skriver Reginiussen:

«Jeg har brukt helga til skolesaken, da jeg mest sansynelig ikke kan møte på felles gruppemøte om det blir denne uka er mitt standpunkt at 650 elever blir en for stor skole. Bossekop har idag 280 elever, Komsa 240-samordning vil da gi 540 elever! Også dette er i største laget, Alta U skole har 480 elever og der er det store problemer. Mitt standpunkt vil være en skole med 450 til 500 elever. Selv om ikke dette blir resultatet vil jeg argumentere for dette i kommunestyret!»